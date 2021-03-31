日前民進黨立委王定宇爆同居緋聞，對於外界質疑為何放棄免費的立委會館，選在外面租屋，王當時解釋，是因會館冷氣太吵。而現在更傳出，立法院打算斥資1.7億整修會館。宅神朱學恒認為，改造之後未必能提升住宿率，或是讓立委們的表現變好，他更對王定宇喊話，王應該帶頭出來刪除這筆預算，證明自己清白。

中天新聞報導，朱學恒認為，花這筆錢完全不值得，改造之後能不能提升住宿率？或是能不能讓我們的立委表現更好？目前看起來沒有正相關，住在裡面的委員一個人除下來是2百多萬，還不如發給他們去住宿，如果五星級飯店一個晚上收一萬，可以住2百多天。

朱學恒更忍不住直言，「不然王定宇這筆錢要不要出來領頭刪除？為了讓大家說 這東西跟你沒關係？他帶頭刪掉預算我就相信跟他沒關係」。

資深媒體人謝寒冰則指出，立法委員是比較嬌貴？一定要弄得像六星級飯店，他們才甘願嗎？不要為了幫某些委員擦屁股，就花民眾1.7億去做這種無聊的事情。

謝寒冰質疑，王定宇真的是因為會館不堪使用才去外面租屋嗎？「根本不是，就算搞成七星級，他也不會去住，因為他沒有溫暖，沒有感受到熱情，他一定要有人陪伴才住得下去，何必浪費這些錢？」

立院打算砸錢整修會館，也引起網友熱議，「社宅缺工，立委會館卻修得比什麼都快，難怪房價會漲，政府真愛炒房」、「呵呵，台灣還滿有錢可以這樣亂花」、「說的有理，民進黨萊豬議員喜歡將黨的公物比較好用」。

立院砸1.72億修立委會館 挨轟拿血汗錢幫王定宇遮羞

(中時新聞網)