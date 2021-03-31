外商無論是待遇福利、工作環境或是模式等，都受到不少台灣人才的青睞，給人的印象不外乎會給出優渥的薪資，以及和本土企業不同的公司文化，但是網上有人好奇，很多外商明明工作量一點也不小，但薪資卻比一般資深工程師都不如，招台灣人薪資預算怎麼算出來的？底下有網友回應，「拿不到那個價就是妳不值，沒別的理由」。

有網友於今（31日）在PTT上發文，認為台灣的外商工作內容要求包山包海，要能無所不能，但年薪卻連系統廠單一功能的資深工程師都不如，不禁納悶外商是以什麼方式算出招台灣人的薪資預算？

外商工作海量薪資卻普普？ 網揭真相超現實：沒別的理由。（圖／摘自PTT）

底下留言有人認為，招不到人就會調整薪資了，剛畢業以為到處都是global pay？「拿不到那個價就是你不值，沒別的理由」、「外商也分很多種，看你談的等級」、「願者上鉤」；也有人覺得心有戚戚焉，分享自己被挖角，談到期望年薪希望能比現在再多20%，對方竟然愣住了。

只不過，有網友進一步說明，引述前輩的說法，表示10年前外商都是直接跟美國hr（人資）談薪資，20萬起跳更是基本，而現在外商連台灣也配hr，薪水也變10萬起跳，指外商在地化是真的。

(中時新聞網)