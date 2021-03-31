瑞士旅遊局近日宣布邀請網球名將「瑞士特快車」費德瑞擔任形象大使，以促進觀光。瑞士媒體報導因遭受疫情沉重打擊，訪瑞士遊客大幅減少，處境艱難的瑞士旅遊業向這位名人尋求協助。

瑞士旅遊局3月29日宣布，擁有20個大滿貫頭銜得主的費德瑞（Roger Federer）已經開始與瑞士旅遊局的長期合作關係，目的是幫助宣傳瑞士自然景點並吸引旅客前往旅遊。

費德瑞表示，一直覺得自己代表瑞士，無論在奧運賽或團體賽代表瑞士隊的時候，自己的名字旁都會有瑞士國旗，過去22年參與巡迴比賽以來，一直為此感到非常自豪，總覺得自己就是瑞士的國家大使，擔任瑞士觀光形象大使是很自然的事。

他指出，小時候和父母去過瑞士各地，每年會去不同地方滑雪，並介紹家鄉巴塞爾（Basel）有瑞士最大的狂歡節。人們想來瑞士是因為湖泊、高山、河流等美景魅力，而且火車準時抵達，是個文化豐富又有樂趣的國家。

他強調擔任形象大使收到的酬勞都會用於慈善項目，例如在瑞士修建一些兒童遊樂場地。

瑞士資訊（Swissinfo）網站報導，費德瑞獲聘成為瑞士旅遊業的形象大使，是為協助推動被2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情沉重打擊的觀光業。

報導指出，與2019年相比，2020年瑞士飯店業的旅客住宿下降40%，受疫情影響海外旅客人數衰退66%，瑞士觀光局認為在目前的旅遊業危機下需要協助。

(中央社)