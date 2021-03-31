1名網友在網路上抱怨，住家附近的果園因為準備毀田，正大量噴灑除草劑，他告知住家附近的1位阿婆近期不要到田裡，沒想到阿婆之後竟連續2天闖入田裡撿掉落的水果，讓她怒批「妳都不怕妳家人都中毒嗎？」更直言「鄉下的阿婆都很不怕死」。

1名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他已告知1名阿婆住家附近的哈密瓜田準備噴灑除草劑毀田，要求對方不要到田內撿果，以免誤食到有毒的水果，但沒想到對方仍連續2天到田內撿，讓他怒批「妳都不怕妳家人都中毒嗎？」「鄉下的阿婆都很不怕死」。

許多網友則留言說「老人家常會這樣，覺得可惜，然後拿去送人」、「老一輩的人都是這樣，都說碰到這種洗一洗就可以吃了」、「圍著封條告知有毒致死農藥！這樣老人家才知道禁止進入」、「中毒了就栽贓瓜農說有毒，在要求賠償」、「這真的很危險耶，阿婆都不以為意」、「叫阿婆真的不要開玩笑」。

據了解，我國除草劑使用量全球名列前茅，有名的除草劑為2,4-D（2,4-二氯苯氧乙酸）、巴拉刈和嘉磷塞等，但往往這些除草劑都會帶給人類身體巨大危害，農委會已於106年公告禁用巴拉刈，目前政府對農田生產的水果有做農藥殘留把關，但農民若要「毀田」改種其他作物，仍會使用除草劑。

(中時新聞網)