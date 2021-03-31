本土劇女星林千鈺是石英的女兒，與焦恩俊結婚至今7年，夫婦倆長達近3年的時間都沒見面，婚姻狀態成謎。不過對於感情她已看開，日前還在節目中打趣以業障來形容與焦恩俊之間的關係，「業障還完的時候真的是阿彌陀佛，緣份該到就這樣。」然而話傳到焦恩俊的耳裡，卻相當不滿，稍早更在微博公開回擊林千鈺的業障說，引爆熱議。

林千鈺日前上《命運好好玩》談起與焦恩俊的婚姻狀況，她說其實爸媽都蠻尊重她的想法跟做法，覺得只要女兒過得開心、過自己想要生活就好。不過被問起焦恩俊人到底在哪裡？林千鈺一開始先笑說「在他人該在的地方」，接著才坦言焦恩俊這段時間其實不在大陸拍戲，人一直在嘉義陪著媽媽。

焦恩俊火大回擊林千鈺業障說。(取自焦恩俊微博)

對於感情狀況已看開的林千鈺，更開玩笑以業障來形容與焦恩俊的7年婚姻，「業障還完的時候真的是阿彌陀佛，緣份該到就這樣。」豈料這段話傳到焦恩俊的耳裡，卻是相當不滿，在微博反擊林千鈺業障說寫下：「業障？不是和平分開後說：還會是一輩子的朋友？」發洩完情緒後又說沒事了，隔空祝福林千鈺，「祝福妳幸福，平安，快樂。 」

焦恩俊自爆與林千鈺和平分開，也在陸網引發熱議，不少網友紛紛猜測難不成兩人已離婚了嗎？對此，一向寵粉的焦恩俊並未正面回應，只淡淡地說：「我的生活很規律 我的心態很健康 把不好的情緒隱藏 把正能量散播出去 謝謝大家的關心，祝福大家平安，健康，開心每一天。」

焦恩俊與化妝師前妻有一段長達11年的婚姻，育有2女，其中女兒焦曼婷也繼承老爸衣缽，進入演藝圈發展。後來焦恩俊更在2014年迎娶本土劇女星林千鈺，坦言兩人情牽20年，一度因一些因素分開，林千鈺亦還甜蜜表示與焦恩俊可以說是朋友，可以說是情人，也像老夫老妻的關係，稱兩人在一起真的很開心。

(中時新聞網)