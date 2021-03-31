紐約警察局說，警方在紐約市已逮捕了一名涉嫌襲擊亞裔老年婦女的男子，名叫布蘭登·艾利奧特（Brandon Elliot），他犯有重傷害與仇恨罪。就公布的照片，艾利奧特似乎是個非裔人士。

美聯社報導，艾利奧特是在星期一行兇，他對一名65歲亞洲婦女拳打腳踢，整個過程被路口監視器，與商唐監視器紀錄下來，之後循線索找到艾利奧特，他住在一家廉價收容旅館，該旅館距離襲擊現場僅幾個街區。

警方說，面臨以仇恨罪、重傷害等罪名，現在還不知道他是否有律師可以代他發言。

Man arrested for brutal attack on Asian woman in Midtown Manhattan

在犯此案之前，艾利奧特在2002年，以利刃刺傷其自己母親而被判處終身監禁，他於2019年被釋放出獄，目前正在假釋中。

該事件發生在曼哈頓中城的一條街道上，根據仇恨與極端主義研究中心的數據，到今年初，在全美16個主要城市中，此類犯罪數量比2019年增加了149％。

令人心寒的是，紐約人相當冷漠。監視影片中發現，大樓內兩名似乎是安全警衛的人，他們目睹了這次襲擊事件，卻沒有上前阻止，當老婦女倒在地上時，還看見其中1人關上大樓的門。同時路上的車輛依然兀自通行，沒有停下來幫忙。

大樓的管理公司表示，2名管理員已被停職調查。

紐約市市長比爾·白思豪（Bill de Blasio）說「星期一的事件令人感到噁心、令人髮指。除了施暴者罪無可逭以外，路人的冷漠不干預，同樣令人不能接受。」

白思豪說：「我不在乎你是誰，我不在乎你當時忙什麼，身為紐約客就必須幫助紐約客。你可以做任何事來幫忙，包括製造吵鬧聲令施暴者忌憚。立即尋求幫助，比如撥打911。這是我們之所有人的特質。我們不能只顧自己，看著令人髮指的行為在眼前發生。」

台灣移民後代，民主黨市長候選人楊安澤（Andrew Yang）說，「受害人很可能是我的母親。」他也批評旁觀者，說他們的無所作為「是我們紐約市最該檢討的」。

警方說，截至週日，今年紐約市有33起仇恨犯罪行為，去年同期有11起此類攻擊，也就是擴大了2倍。

(中時新聞網)