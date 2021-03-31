39歲南韓女神全智賢即使已結婚還是二寶媽，卻依舊維持凍齡美貌和完美體態，近日她代言的保養品釋出採訪影片，卻被發現她臉型變得圓潤，講話還有點嘴巴歪，小腹也明顯凸出，和過去模樣有變化，引起網友熱議。

全智賢雖然4年沒推出新作品，但廣告代言卻不間斷，近日她替代言的保養品拍攝廣告，穿著白色緊身套裝的她，身體前傾、靠在桌上擺出撩人POSE，未料小腹竟明顯凸出，雙層肥肉炸出。

全智賢替保養品拍廣告，被發現小腹凸出。(圖／翻攝自sum37_official IG)

全智賢被指表情不自然。(圖／翻攝自sum37_official IG)

另外，在採訪的影片中，全智賢換上全黑套裝，也能看出她手臂略顯粗壯，臉蛋也變圓潤，講話時表情還有些僵硬不自然，遭網友質疑進廠維修，直呼「真的變了好多」。

不過有粉絲出面緩頰，認為應該是拍攝角度問題，才會讓她看起來不太自然，也有人認為全智賢之前太瘦了，現在胖一點也依舊很有魅力。全智賢產後復出人氣依舊不減，廣告代言接到手軟，不僅替知名服裝、飲品、寢具品牌代言，就連大陸醫美產品也找上門，與金泰希、宋慧喬並列南韓三大代言女王。

而許久未有新作品的全智賢，最近也在忙著拍攝與朱智勛主演的新劇《智異山》，該劇斥資320億韓元製作，以韓國國立公園第1號智異山祕境為背景，講述登山者故事的懸疑片，加上是《鬼怪》李應福導演執導、《信號》金銀姬編劇，堅強卡司未演就先引爆話題。

(中時新聞網)