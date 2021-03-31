因為蘇伊士運河阻塞事件，全球最大貨櫃船公司馬士基航運31日通知客戶，相關航線船隻預計延遲到港20天，該公司Spot艙位預定系統暫停線上訂艙，中國遠洋則宣布紅海線取消三個航班，4月份無法接受訂艙。大型海運承攬業者指出，歐洲線已立刻出現1,700美元買艙費，美東線要3,000美元，且很可能會再拉高。

馬士基指出，公司有9艘船在蘇伊士運河排隊，另15艘繞道好望角，估計船期會延遲20天，馬士基運力將因而減少三成，公司將暫停接受線上訂艙，已經放艙的電商艙位將免費取消，等待進一步核算後運費後重新開放線上艙位系統。

中國遠洋則通知各地分公司或代理行，指出紅海RES1航線將取消4月5日、12日與19日三個航班，已領空櫃但還未交運的貨載，預計會積壓二～五周，已訂艙尚未提箱的客戶必須勸退，公司4月份無法接受新增訂艙。

攬貨業指出，中國大陸上海、寧波以北運往美國東岸的貨載都是走蘇伊士運河運送，現在美東線運價表面上沒漲，但是每大箱（40呎櫃）買艙費要3千美元，運價從4,900美元漲到7,900美元，歐洲與地中海航線買艙費約1,700美元，每大箱運價自6,900美元提高到8,600美元。

攬貨業者指出，陽明與長榮原今日還表示歐洲線預計4月中漲價，但是在馬士基帶頭動作後，明天市場恐怕有變。

(工商 )