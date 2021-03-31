全台百貨提早兩周開打母親節檔期，為回饋長期支持的消費者，昇恆昌內湖旗艦店推出「有禮愛昇級」購物優惠，凡購買國際精品、香水化妝品、運動休閒商品等消費金額達指定門檻筆筆現金折抵，再搭配聯名信用卡優惠與高單折扣，最高享26.2%回饋，美妝保養控最愛的大容量熱門套組與免稅獨家限定商品通通有，不用再早起排隊搶購。

不僅如此，美型小家電、防疫清潔消毒用品、進口零食巧克力、國台產文創商品等同享滿額折抵，最重要的是，註冊成為昇恆昌iRich行動會員，消費就能累積紅利點數換多項折價券，購物、餐飲、住宿都能折抵，多重優惠好划算。

輕奢潮流品牌主打年輕族群，包款、鞋款應有盡有。（圖／品牌提供）

自疫情爆發後，昇恆昌內湖旗艦店主打免護照購物流程，不用出國、不用機票、不用護照就能買，自行吸收稅金維持商品免稅價，館內匯集上百種品牌、上萬種商品，囊括國際精品、香水化妝品、運動休閒商品、3C、國台產品等應有盡有，全球熱賣商品、大容量套組、機場限定組合與免稅獨賣商品更是消費者搶購重點，還有董事長嚴選精品級咖啡、排隊名店法式可頌、現做美味鬆餅與中西式創意料理Home Garden等美食，享受「偽出國」購物樂趣之餘也能滿足味蕾，全家大小所需一站就能購足。

匯集全球知名香水化妝品，不用出國就能一站購足。（圖／品牌提供）

昇恆昌內湖旗艦店坐落於內湖金莊路129號，總共五層樓，商品櫃位依照類型分層，地下室還有兩層近200個停車位，同時設有特斯拉充電站，相當便利。消費者免除舟車勞頓、來回奔走，可以優雅購物、盡情掃貨。看準母親節檔期商機，昇恆昌內湖旗艦店搶先於即日起至5月16日止推出重量級購物優惠，6大類商品滿額即享現金折抵優惠，折抵無上限，香水化妝品保養品還可跨品牌累計消費金額，iRich會員消費累點可再兌換多項折價券。

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★歡樂小活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看昇恆昌內湖旗艦店推出「有禮愛昇級」購物優惠！

★獎品內容 ｜ 抽出3名粉絲，每人可獲得昇恆昌行李吊牌、環保吸管*1組，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2021/4/7

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)