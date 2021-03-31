瑞典服裝品牌H&M集團今天發表聲明後，仍難弭平中國的抵制聲浪。包括央視等多家中國官媒相繼發文，指H&M聲明扭扭捏捏、缺乏誠意，還強調中國網友並不買帳，要求H&M公開道歉。

H&M今天發表聲明，指中國是一個非常重要的市場，正與中國的同事一起竭盡所能應對「當前的挑戰」，並致力重新獲得中國消費者的信任和信心。但聲明未提及新疆，也沒有道歉與認錯的字眼。

官媒央視下午發表網評稱，H&M這份將近500字的聲明，扭扭捏捏，避重就輕，顧左右而言他，基本上是一篇「空話滿滿、缺乏誠意的二流公關文」。

評論反問H&M，為什麼不大大方方地向消費者致歉？強調若真想重獲信任、保住市場，H&M就得拿出誠意來，在自己挑撥的關鍵問題（拒用新疆棉）上有個立場、表個態度。

中共中央政法委官方新聞網站「中國長安網」也在微博發表題為「想重獲信任？看行動不看聲明！」的評論稱：「中國消費者也不會看漂亮話，倒是會看產品上的成分標籤！」

官媒「參考消息」官方微博也指稱，H&M依然沒有正面澄清其在新疆棉花上的立場，更沒有就此前宣稱不從新疆採購原料做出任何解釋，甚至聲明連「新疆」二字都未提及。難怪，中國網友並不買帳，紛紛怒指H&M時至今日還在「顧左右而言他」、「玩弄文字遊戲」、「敷衍」。

文章強調，如果H&M當真要重獲中國信任，就請兌現聲明中的承諾，不僅遵守中國法律法規，不信謠不傳謠，而且遵照其「以信任、尊重、誠信和對話為基礎的價值觀」，尊重中國網友的感情，立即以誠信的態度，公開道歉。（編輯：楊昇儒/邱國強）1100331

(中央社)