小S主持風格幽默嗆辣，深受許多觀眾喜愛，昨（30日）她吐露最近在籌備新節目《熙娣想聊》，向網友募集想問她的問題，吸引許多粉留言搶問，更有粉絲好奇「妳覺得妳比較辣，還是Jolin比較辣？」而小S今（31日）再度發文做出回應。

小S在臉書自爆最近在籌備新節目《熙娣想聊》，更喊話「無上限開放提問，不用客套」，果然吸引一堆粉絲搶著發問，有人搭上最近話題，留言問「會支持新韁棉嗎？」，也有許多人想知道「如果人生可以重來，你有什麼事想從頭再來一次？」、「如何培養自信和不怕他人眼光做自己」、「什麼時候出新專輯」、「如果人生可以重來，你有什麼事想從頭再來一次？」

特別的是，小S之前曾擔任天后蔡依林演唱會嘉賓，兩人在台上激吻火辣唱跳《Mr.Q》，讓不少粉絲敲碗她們下次再合作，就有人藉這次機會問小S「妳覺得妳比較辣，還是Jolin比較辣？」立刻引發不少網友議論，跟著留言回覆「這要等Jolin 生完三個之後才有辦法比較了」、「我兩個都喜歡！他們的努力各有特色，沒有辦法比較」、「都很辣」，還有人搬出小S宿敵林志玲，開玩笑虧「肯定是林志玲啊」、「應該要問志玲姊姊的問題吧」，相當逗趣。

針對一系列問題，小S稍早則在臉書發文，「感謝所有網友對我的新節目『熙娣想聊』的提問，有看到一些真的蠻精彩的，不過我會是在節目中回答各位的問題喔，不會在網路上回！節目應該是五月左右就會播出，這期間請再多問喔。」

(中時新聞網)