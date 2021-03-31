中國覬覦台灣科技人才，媒體踢爆獲工研院技轉第3代半導體材料碳化矽技術的「最強獨角獸」瀚薪科技在台解散後，竟赴上海組成「上海瀚薪」，讓外界擔心台灣獨家技術外流。工研院院長劉文雄表示，當年技轉給瀚薪的技術已經收回，在初步比對他們賣給上海瀚薪的專利後發現沒有侵犯事實，如果後續經調查確認，也將依法提起侵權告訴。

立院經委會31日邀請包括經濟部、陸委會、國發會、法務部、國安局等相關部會，針對「如何因應紅色供應鏈滲透及衝擊我國產業」進行報告，經濟部也在報告說明瀚薪科技和新團隊被挖角至中國案。

經濟部表示，台灣瀚薪在今年2月聲請解散，工研院已依照合約終止並收回「非專屬授權之專利」，工研院也正在調查上海瀚薪是否有侵害供耶願技術的情勢，如果經調查確認，也將依法提起侵權告訴。

經濟部長王美花解釋，瀚薪自己也有申請很多專利，公司在解散時確實有把自己的專利移轉給上海瀚薪，工研院初步技術比對跟調查，當初技轉給瀚薪的是較前期專利，跟瀚薪後來申請的專利是比較不同的技術。

過去工研院有主動追蹤專利是否有被侵犯，劉文雄說，瀚薪給了一個警訊，現在對核心專利會積極追蹤；在防堵的部分，法人完全遵守政府的相關法規，內部也有一些規範，例如人員保密規定、離職時的離職備忘錄等，將來會更加嚴格去執行。

但劉文雄也提到，感覺到台灣創投資金的流動量實在是不夠，「這是長期需要改善的」，工研院兩年前就推動如何連結資本市場，推動無形資產鑑價及技術加值融資。另外，他認為，「人」才是最重要的因素，所以希望未來可以加強誠信教育之外，還會進行案例的分享，讓同仁們瞭解到中國就是「one way ticket、一條不歸路」，做正確的價值判斷是除防堵外最重要的因素，科技進步不進則退，外資中資侵犯是無法避免，必須要加強自己的科研，讓自己更強大，才是防堵我們科技被偷走的一個最好的方式。

(工商 )