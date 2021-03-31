帛琉總統惠恕仁一行31日下午參訪高雄前鎮的東哥遊艇公司和小港的嘉鴻遊艇公司，他參觀東哥遊艇公司之後說那些遊艇非常高端，政府給他的薪水可能沒有辦法付得起；惠恕仁邀請遊艇公司的代表到帛琉幫助他們評估一下，看有沒有什麼機會能建設港口和發展相關產業。

東哥公司表示，今天帛琉總統一行人參觀的遊艇，是東哥製造自有品牌Ocean Alexander的豪華遊艇, 今天登上的是 OA35R01船長35米，4層樓高，船上有客廳、廚房、餐廳、主臥及客房5間套房， 並配有按摩SPA池、健身房及桑拿室，尚未正式亮相但已售出，市價1800萬美元（約5億1200多萬新台幣）。

惠恕仁伉儷和同行的人士頗仔細看台灣遊艇業者打造的遊艇，當被問到參觀完之後有沒有想買遊艇的想法，他說他的薪水可能沒辦法付得起，今天看到的遊艇，非常高端、昂貴，他是想看有沒有什麼樣的投資機會，可以讓帛琉偏遠一點島嶼的居民有船舶載送，但今天看到的遊艇其實非常的高端、奢華，不太適合每天載送居民用。

另外帛琉總統惠恕仁早上也參訪高雄永安龍蝦養殖場，看到業者引海水養殖龍蝦的成功案例，他希望能導入新科技並締結夥伴關係。參訪養殖場後，惠恕仁與媒體分享此行訪視養殖場的心得，他說，帛琉是美麗的地方，觀光客參訪也享受當地的海鮮水產，但是要讓這些海鮮可以永續，看到業者有科技養殖方式，他希望可以導入並締結夥伴關係。

(中時 )