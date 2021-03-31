農委會主委陳吉仲出席藻礁溝通平台座談會時，當場哽咽提及友人因空汙罹患肺腺癌，數度抿嘴唇，停頓約30秒後才說「我失態了」。（資料照，林欣儀攝）

農委會主委陳吉仲30日受邀赴中興大學討論觀塘三接案時，表示興大許多老師都罹患肺腺癌，顯示中南部民眾飽受空汙危害，發言時一度哽咽。而陳吉仲談與農委會業務無關係的環保能源議題，引發資深媒體人陳揮文今(31日)批評，以政治是一場表演來說，「你表演的非常差」。

談及護藻礁議題近來的紛紛擾擾，陳吉仲當時講到一半，接著有長達將近40秒時間哽咽、無法繼續言語，他努力克制情緒後說，中興大學有多位老師罹患肺腺癌，其中1人還在現場，如果非核家園的目標無法達成，那麼現在做的事情也都沒有意義，他與經濟部次長曾文生會負責、將大家的建議傳達給政府，希望將對藻礁的傷害降到最低。

陳揮文31日在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》談到此事時表示，「哎呀，以政治是一場表演來說，陳吉仲表演很差、你表演得非常差，中興大學有老師得肺腺癌，當然感到非常遺憾，可是全國有多少人得肺腺癌？不是單獨看他掉眼淚，他今天的矛盾就是整個蔡總統跟民進黨的非核家園是失敗的」。

另外，關於今天藻礁公投推動聯盟與陳吉仲會面，陳揮文認為，藻礁非農委會主管的業務，不曉得陳要談什麼，且不管雙方談什麼，現在公投不能撤案，都要投票，而公投領銜人潘忠政要想去年為何民進黨不跟他談，就因為那時候沒有70萬人連署，「那今天跟你談得其實也都是騙人的」。

(中時新聞網)