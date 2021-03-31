國防部發言人在臉書貼出一張照片，顯示苗栗鯉魚潭旱災嚴重。（圖／國防部發言人臉書）

苗栗縣鯉魚潭水庫面臨史上最嚴重旱情，當地居民直呼不曾看過水庫水位如此低，淹沒區幾乎見底，一覽無遺。國防部發言人在臉書貼出一張照片，顯示旱情有多嚴重，並且引用幹訓班班長一句話，「以前我在五、六層樓高的水面上，但現在只能站在當時的水庫底」！

國防部發言人表示，一個5年前曾在鯉魚潭水庫，執行陸軍突擊兵幹部訓練班「水域作戰」的學員發出感嘆，面對嚴峻的水情，拜託大家一起省水，一起度過極端氣候的難關！

苗栗縣鯉魚潭水庫截至30日下午2時，水位為260.41公尺，再創下歷年新低紀錄，把握水庫乾涸期，經濟部水利署中區水資源局、第3河川局與陸軍第10軍團52工兵群，攜手擴大清淤作業，今日上午國軍於鯉魚潭水庫舉辦開工儀式，3單位預計清出24萬立方公尺的淤泥，增加水庫蓄水量。

鯉魚潭水庫面臨史上最嚴重旱情，當地居民直呼不曾看過水庫水位如此低，淹沒區幾乎見底，一覽無遺。把握枯水期，國軍首度加入鯉魚潭水庫清淤作業。

鯉魚潭水庫管理中心主任鍾清源指出，水庫擴大清淤，台3線景山橋下游，由國軍、三河局、中水局3方共同進行，軍方預計清出6萬立方公尺、三河局8萬立方公尺、中水局10萬立方公尺，總計24萬立方公尺的淤泥，清出後由三河局評估放淤何處，預計放淤至大安溪河道容易被河川侵蝕處。

國防部發言人也表示，水情艱困，國家沒有鬆懈，國軍也會持續投入水源調度及清淤工作，趕在汛期來臨前，增加可能蓄水容量！節約用水要靠大家一起努力！

(中時新聞網)