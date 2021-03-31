想念日本人氣天團「嵐」嗎？正宗日本台WAKUWAKU JAPAN要在本週連假在家看個夠，本週六（3日）將播出他們的招牌節目《VS嵐-嵐的大運動會》，在活動停止前、長達4小時的最後一集，許多粉絲看到消息後紛紛淚求「多播幾次！」而WAKUWAKU JAPAN也不負眾望，包含首播以及秋季特別篇在內，六日兩天將播出「5次」！

《VS嵐-嵐的大運動會》擁有將近13年的歷史，參加過的藝人無數，甚至連湯米李瓊斯、威而史密斯、湯姆克魯斯、卡麥蓉狄亞茲等好萊塢巨星都曾在該節目亮相，由於嵐的團體活動到去年底暫告一段落，加上五位成員當時排除萬難，堅持以現場直播的方式要傳達對所有粉絲與觀眾的感謝之意，因此這個4小時特別篇對大家來說意義相當重大。

松本潤表示開播至今2480次對戰完全不會膩，二宮和也對幕前幕後抱著感恩的心，相葉雅紀強調這是讓更多人認識「嵐」的重要節目，櫻井翔說「每次都希望來賓們能玩得盡興，一直都相信他們的笑容會帶動螢幕前的觀眾」，大野智則有感而發：「剛開始以為這個節目很快就會收攤，沒想到託大家的福做了13年」。

既然是暫停活動前的最後一集，除了五人出外景以及回顧過去精彩畫面之外，節目來賓當然也沒在開玩笑，共邀請到上戶彩、北川景子、北村一輝、佐藤健、田中將大、戶田惠梨香、仲間由紀惠、波瑠、松岡昌宏、吉澤亮、生田斗真、村上信五、妻夫木聰、佐藤隆太，強大陣容一字排開，遊戲玩的歡樂，嵐的成員最後也留下感動的淚水。

《VS嵐-嵐的大運動會》4小時特大特別版，將於本週六（4月3日）晚間6點於WAKUWAKU JAPAN全台首播，到週日（4日）為止加上2020秋季特別篇共有四次重播，喜愛嵐的粉絲們可千萬別錯過，節目播出時間等相關詳情可洽官方網站以及官方臉書專頁，而由於版權問題可能有部分內容出現變更。

(中時 )