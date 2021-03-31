正妹幫賣玉蘭花 鞠躬彎腰2hr生意差 愧對攤主自掏腰包給2千（翻攝畫面）

日前有一名網友開車行經台北建國北路時，看到一名穿著白色上衣、牛仔短褲的長髮女子，在車陣中兜售玉蘭花，雖然當他當時戴著口罩，也遮掩不住美貌，頓時在網路引起男網友暴動，有大大喊：「下班就去朝」。不久，眼尖的網友認出她是知名實況主「聶小倩」，如今她賣玉蘭花的暖舉也曝光，原來她是看到阿公、阿嬤在街上賣玉蘭花很辛苦，因此動念主動幫他們「代班」賣玉蘭花。

聶小倩事後在IG上分享幫賣玉蘭花心得。（圖／翻攝自聶小倩IG）

據《ETtoday新聞雲》報導，聶小倩當天賣的玉蘭花，其實主人是一名領有心身障礙手冊的48歲李姓男子，賣的玉蘭花大部分都是來自他的大姊，當時聶小倩主動說要幫忙，讓他覺得這個女生很有愛心。

聶小倩代賣玉蘭花生意差，不好意思拿2000元給花主貼補費用，讓對方覺得窩心（圖／翻攝自聶小倩Sherry IG）

聶小倩就這樣在車陣中鞠躬彎腰賣了2個小時，至於代班期間生意如何？她事後在自己的IG上分享，其實當天大都是冷眼看待或迴避，依稀透露慘烈的營業額，雖然賣的狀況並不好，但她沒有譴責任何人，反而學到了什麼叫「愛心傳遞」。李男透露，聶小倩事後因為生意太差，覺得過意不去，就給他2000元幫他貼補費用，讓他感到相當窩心。

聶小倩賣花動機曝光後，許多網友留言鼓勵：「辛苦了」、「臉部包著還戴口罩很熱，真的很辛苦，加油」、「超棒的」、「下一次的我全包了」。

聶小倩賣花動機曝光後，許多網友留言鼓勵。（圖／翻攝聶小倩Sherry臉書）

(中時新聞網)