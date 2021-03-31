財政部促參司公布今年第1季民間參與公共建設情形，前3月民間投資公共建設已經達28件，簽約金額103.4億元，件數較去年同期增加，但是金額略有下滑，其中新北市已經招商8件，簽約金額達到70.26億元，居地方政府中的「招商王」。

促參司統計，今年前3月民間參與公共建設已經達28件，有依照促參法招標，有些則是其他方式例如設定地上權等，招商金額達到103億元，雖然金額較去年略有減少，但是今年會增加。

促參司資料顯示，地方政府中新北市最積極，已簽約達到8件，簽約金額70.26億元，台中市則有1件，為2424萬元；桃園市2件，簽約金額2236萬元。

中央機關方面，財政部是招商王，已簽約案件為8件，金額27.2億元，交通部則也有4件，簽約金額達3.65億元。

而今年下半年促參司也將舉行招商大會，據統計目前已經有103件、招商規模也達到1600億元。

促參司司長李建賢表示，面對國內科技產業發展和環保訴求與高齡化社會，今年釋出的促參案件將著重水資源再生、綠能、長照等。

(中時 )