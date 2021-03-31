苗栗、台中將從4月6日起將實施「供五停二」分區限水，對此，在地朝野立委皆向經濟部提出質詢。針對因限水而受損的產業，例如洗衣業、美髮業是否能因此減稅或獲得補貼，經濟部長王美花31日承諾將視產業受損情況來評估。

經濟部31日出席立法院經濟委員會，針對「如何因應『紅色供應鏈』的各式滲透及衝擊我國產業」進行報告並備質詢，但苗栗、台中即將在下周實施的「供五停二」分區限水也引發在地立委的質疑。

國民黨立委楊瓊瓔批評，台中、苗栗水源都供應給鄰近地區，限水卻也排在第一順位，「情何以堪」，質疑經濟部把台中、苗栗當成次等公民，直嗆「台中用肺還發電還不夠？優先停水的標準是什麼？」而且大台中地區有67家醫院、58家洗腎中心，「限水了要怎麼辦？」

對此，王美花表示，中央應變中心在水情會議上已經特別請台中市合作，這些部份如果不夠的話，就會用消防單位去接水支應。經濟部官員也補充，會委請消防人員利用水庫車輛赴指定的給水點載水給醫院等重要單位，並非將消防用水轉供醫院使用。

何欣純今天也說，過去遭逢颱風、淹水等天災政府都會協助減稅，包含綜合所得稅、營利事業所得稅、營業稅等，停水一樣是天災，如持續沒下雨，未來可能還有像是高雄等其他縣市也會啟動分區限水，應考慮給予受影響的業者減免營業稅。

王美花回應，目前尚未啟動停水，讓商家不要受損是最重要的，啟動限水後會有很多人力進駐中部地區，再進一步解細節，會視是否受損情節，再來進行評估。

(工商 )