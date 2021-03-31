台泥綠能今天宣布，「AFC智慧儲能系統暨台泥綠能彰濱基地」正式啟用，預計4月份併聯運轉，這是台灣第一個大型儲能專案，設置容量有5 MW(5000瓩)。

今天啟用典禮，台電董事長楊偉甫、彰化縣政府縣長室主任柯呈枋、彰濱工業區服務中心主任王志明等都出席見證。台泥企業團董事長張安平除感謝彰化縣政府讓彰濱案場很快地建立起來，也強調除能基地設備全數使用國產。

楊偉甫在致詞時表示：「台電今天八位副總來了兩位，四分之一的人力來這邊來，表示對於 AFC儲能系統的啟用非常重視。」。現在大家比較在意的是再生能源的間歇性問題怎麼克服，台電兼顧穩定供電、發展再生能源政策，需要企業來協助。

AFC(Automatic Frequency Control)指「儲能自動頻率控制調頻備轉輔助服務」。由於電力調度需配合如酷暑瞬間用電尖峰、太陽下山時太陽光電減少等情況，即時升降載，以維持系統頻率穩定，以免系統失衡導致停電。台泥綠能的全台第一座AFC智慧儲能系統投入併聯運轉，將有助於台電擴大儲能系統電力輔助服務，持續提升供電穩定。

台泥綠能今天同時宣布啟用彰濱台泥綠能維運中心，透過戰情室即時掌握全台各縣市再生能源案場現況。維運中心設有「綠能願景館」開放給民眾預約參觀，展場內設置最新互動科技，提供再生資源知識教育。民眾還可登上頂樓觀景台，俯瞰佔地19.9公頃的「風光並存再生能源電廠」。

台泥近年積極發展能源事業，甫於彰化完成國內陸域風機共14.4MW併網運轉，並投入國內首座43.4MW大型漁電共生專案建置。現階段台泥綠能的再生能源建設，已發電裝置量為 35.7MW，目前規劃及運轉中裝置總量為113MW，年度發電量可達到1億9000萬度電。

(中時 )