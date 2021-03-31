國瑞汽車公司全力支持汽車技職教育，捐贈曾文農工新型休旅車1輛及引擎單體1具，提供給該校汽車科學生實習教學之用，昨日在曾文農工辦理捐贈儀式。

國瑞汽車經理鍾朝陽與課長洪顥紋致贈代表實習車輛的金鑰匙，曾文農工校長徐震魁也回贈感謝狀給國瑞汽車。

繼去年5月捐贈國立曾文農工全新HINO 500中型貨車一輛做為實習車輛後，今年再持續捐贈曾文農工新型休旅車Corolla Cross新車一輛及Altis引擎單體一具，南都汽車公司新營服務廠廠長王銘澤、佳里服務廠廠長朱文彬也出席捐贈儀式，學校教職員、汽車科師長與學生一起與會觀禮，並於儀式後一起合影留念。

鍾朝陽表示，公司秉持著「取之於社會，用之於社會」的精神，並希望透過此次捐贈新型車輛及重點零組件給學校之模式，讓汽車科學生可接觸最新的系統、精進專業技能、結合理論與實務，期能深耕台灣技職教育，為汽車產業培育技術人才略盡棉薄之力。

徐震魁說，感謝國瑞汽車捐贈新型的實習車輛與引擎，透過產學合作的機制，使學生能成為汽車產業的專業技術尖兵；亦感謝南都汽車長期與汽車科合作，進用汽車科畢業生，使學生能學以致用，尋得技職的一片天。

徐震魁亦鼓勵汽車科學生，善用企業所捐贈之新型實習車輛等設備，提升本身技術能力，縮短產學差距，並於畢業後即能符合產業界之需求。

(中時 )