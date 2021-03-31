郭正亮（左）、朱學恒（右）。（取自《朱學恒的阿宅萬通事務所》直播）

中國大陸與美國3月18日、19日在阿拉斯加舉行高層會談，3天後，美國與歐盟對大陸高級官員進行制裁；而大陸翻出8個月前的H&M抵制新疆棉花的舊帳。對此，前民進黨立委郭正亮直言，這是一個套路！

郭正亮今（31）日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中表示，BCI（良好棉花發展協會）去年3月指出，因為無法赴新疆查核，所以認為新疆有強制勞動。但是BCI上海分部則說未發現新疆有強制勞動。郭正亮質疑BCI到底怎麼做決策的？

另外，郭正亮也說，「種族滅絕」在國際法上是有定義的，新疆當地維吾爾族1953年有500多萬，2019是1300萬人，怎會有種族滅絕？他指出，大陸確實有移民實邊，所以新疆漢人大約也有1300萬多人，亦即「生產建設兵團」，但這與種族滅絕無關。

郭正亮特別強調，新疆棉花如果真的有「強制勞動」，強制勞動的占比有多大？有沒有超過10％？如果沒有超過10％，抵制新疆棉花合理嗎？他指出，聯合國抵制強制勞動，成功的只有「剛果血鑽石」，若指控「強制勞動」，但是沒有到「剛果血鑽石」的程度，都不會成功。

郭正亮質疑，「這是一個套路」，去年3月BCI醞釀新疆棉花有問題，去年9月22美國提出「反強制勞動法案」，拜登當選後決定繼續打這議題，歐盟在今年3月22日宣布制裁，聯合國人權委員會四月就要表決譴責案。美國與歐盟是在造勢。

郭正亮分析聯合國人權委員會結構，美國歐洲大約50票，中國大陸在非洲中東可能超過50票，所以譴責案可以預期美國幾乎不會贏。

在中國大陸方面，為了辦冬奧，運動員都沒有表態；而且到目前為止，也只有點名H&M，其他品牌並沒有點名。所以中國大陸有在微調，這次就是完全針對瑞典和H&M，其他如NIKE等品牌都沒有點名。況且，大陸國務院總理李克強還去巡視NIKE供應鏈上下游廠商，這個動作盡在不言中。

郭正亮預測，等到聯合國人權委員會一表決完，事情就結束了，之後再看美國怎麼做。藝人抵制品牌也是演一下，並不會受傷。

(中時新聞網)