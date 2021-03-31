家用瓦斯爐原來是吃電池的，過來人紛紛表示，用錯好久才知道。(摘自爆廢1公社)

瓦斯爐幾乎是挨家挨戶廚房必備家具，不過，許多民眾都不知道，其實瓦斯爐是有裝電池的！一位網友最近因瓦斯爐點不著火，掀開背後才發現原來是吃電池的。過來人紛紛表示，用錯好久才知道。一位網友更直呼，他一錯就錯了15年。

原PO在臉書《爆廢1公社》上貼出自家瓦斯爐的照片表示，「用了這麼多年，才發現它是吃電池的。」原PO掀開瓦斯爐背面，上面竟有個電池凹槽，意外解開火點不著的真正原因。

貼文曝光後，網友恍然大悟，才知道瓦斯爐點不著問題竟出在電池身上，過來人也紛紛表示，真的都是用很久才知道。「原來瓦斯爐也是要用電池，長知識了」、「我也是上次沒電了才知道」、「我長這麼大，現在才知道。用打火機點了好幾年」、「我家也是，11年後老闆娘告訴我們才知道」、「我媽用了一輩子瓦斯爐，上個月才發現竟然有瓦斯爐點火是需要吃電池的」、「我家用了快15年了，在2年前才發現電池的，這中間一直用電的點火槍點瓦斯爐」。

對此，有人質疑，「瓦斯爐不是吃瓦斯嗎？」網友則指出，只有在點火時需要用到電池的電，之後就是靠瓦斯。「電池是用來點火」、「是吃瓦斯沒錯啊，最開始的跳電是吃電池啊。」而一般來說，瓦斯爐電池基本上是每3至5年才需要更換一次。

有關瓦斯爐出現點不著火的情況，知名家電商過去就曾提出「6大可能」供民眾參考：1.桶裝液化瓦斯用罄。2.瓦斯開關（考克）沒開。3.瓦斯爐電池沒電。4.瓦斯管有曲折。5.熱電偶（感應針）受潮。6.內部線路鬆脫或鏽蝕。

(中時新聞網)