受惠肉品、飼料及加工食品同步成長，大成（1210）31日董事會通過2020年財報，去年合併營收816.51億元，年增5％；歸屬於母公司稅後淨利首次突破30億大關，達31.22億元，年增36.7％；EPS為3.99元，也明顯高於前一年的2.93元。獲利跟EPS同創歷史新高，表現亮眼！

在獲利創高的基礎上，大成董事會也決議，擬配發2.7元現金股利、0.3元股票股利，合計共3元，創2015年以來股利配發紀錄，其中，股息更創歷史新高。

針對去年成長動能，大成表示，主要是兩岸的肉品、飼料、加工食品三大塊表現同步成長，其中，去年雞、豬價格不錯，下半年大宗物資行情上揚，也帶動飼料價格提升，另外在疫情「宅經濟」推升下，全年度加工食品銷售表現也比過去暢旺。

值得一提的是，大成長期積極進行上中下游垂直整合「一條龍」的布局，也使得集團發展及整體獲利結構更穩健。此外，大成去年業外收益達7.72億元，較前一年大幅增加6.4億，年增487％，大成表示，其中主要是跟去年新台幣升值的匯兌收益有關。

展望後市，大成還有多項投資計畫持續推進，成長動能豐沛，其中，斥資24億元興建的嘉義馬稠後食品加工廠，即將在上半年試車投產。這不僅是大成單一投資金額最大的案子，也是台灣單一最大的食品加工廠，滿載後產能將是現在的三倍，可望大幅挹注成長動能。

另，大成攜手日商昭和產業合作的兩大蛋品廠，也預計在2022年第三季完工，其中，彰化二林蛋品洗選廠投資近10億元，嘉義義竹蛋品洗選廠投資約3億元，完工後也將推升大成蛋品事業「更上一層樓」。

海外市場部分，大成預計在安徽蚌埠擴大打造飼料、電宰、食品加工一條龍的布局，預計投資人民幣10億元，新增食品加工廠、肉雞電宰廠、飼料加工廠各一座；越南市場部分，也將從原本的飼料業務跨足養豬事業。

(工商 )