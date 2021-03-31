許富凱原訂2月20日首度登上台北小巨蛋舉辦「拾歌」演唱會，卻因為疫情影響延期，日前宣布將在5月29日重返小巨蛋開唱，對於演唱會嘉賓，他表示剛拿到檔期，嘉賓正協商中，目前鎖定「姊姊型」，陳嘉樺（Ella）先前自薦要當嘉賓，許富凱笑回：「姊好可怕，怕被脫到一件都不剩。」

許富凱擁好人緣，邀江蕙（二姐）、張小燕、Ella等演藝圈天王天后到場力挺，許富凱坦言先前對二姐很不好意思，因為她特別花時間錄製影片打氣，卻被網友酸成「要復出了」，覺得美意被人扭曲很難過，許富凱害羞說「現在不敢再去打擾她。」

他因為小巨蛋延期，導致增加了成本、宣傳時間，當初更為了演唱會閉關，推掉許多商演，粗估損失上百萬元，他形容心情滿慌，「從出道後，很少有那麼一大段時間沒有演出，我都在家裡打蚊子」，他過年回去高雄老家住半個月，笑說：「真的好不習慣，第3天就想上台北了。」

談到重新申請小巨蛋檔期，他原先擔心可能今年都沒機會，「又幸運忽然拿到了。」期間粉絲頻頻留言敲碗新演唱會時間，他充當起客服人員親自回覆訊息，粉絲逼問：「到底演唱會是何時！我媽在等！」他耐心答覆，貼心說粉絲是消費者，一定要認真回答。

許富凱北漂10年，近年來有規劃買房，預算約4000萬，加上父母希望他在台北置產，正努力幫他物色好房，他無奈說「台北市房價真的太貴了，目前考慮買新莊一帶。」並打趣說「歡迎建商來置入，富凱大廈感覺不錯。」

(中時 )