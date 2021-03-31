有小非農就業人口統計之稱的ADP（Automatic Data Processing）就業數據月度報告中稱，3月份美國增加了51.7萬個私人就業機會。這是該指數連續第三個月上升。

由於持續接種疫苗，美國私營部門在3月增加了就業機會，新紓困措施的通過也為勞動力市場的復甦注入了活力。

最新數據是自12月就業數據意外下降以來，私營部門就業機會連續第三個月成長。3月的升幅也是自去年10月以來最大的升幅，與此同時，每日新冠肺炎病例數也開始攀升至冬季高點。勞動力市場已逐漸恢復到大流行前的健康水平。溫暖的天氣和逐步放寬的封鎖措施提高了消費者的買氣，並讓企業開始僱用回頭工人。

據ADP報導，休閒、接待和貿易部門的工作機會增幅是3月中增幅最大的。自然資源和採礦業則呈小幅下降。

擁有49名或更少僱員的小型企業在3月份增加了174,000個工作。擁有499名以上僱員的公司僱用了155,000名新員工，中型企業增加了188,000個工作崗位。

隨著越來越多的美國人有資格使用疫苗，經濟學家們普遍預計，就業增長將在夏季之前進一步改善。美國銀行經濟學家預計，第二季度非農就業人數平均每月成長950,000，這將將使失業率從夏季的6.2％降至4.7％。米歇爾·邁耶（Michelle Meyer）領導的研究小組週四表示，基準利率到年底將降至4.5％，到2022年夏季將降至4％以下。

他們在給客戶的一份報告中說：「強勁的成長意味著勞動力市場將更快恢復，到年底，就業機會將完全恢復。」

計劃於週五發布的數據將可預見復甦是否真的降臨。美國勞工統計局的月度非農就業報告將更新美國的失業率，並對3月份的招聘情況提供更深入的了解。經濟學家預測，就業人數將增加65萬，失業率將降至6％。

(中時新聞網)