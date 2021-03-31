台中市政府31日下午宣布三個局處人事調整，新任勞工局長由原文化局長張大春接任，新任文化局長由原新聞局副局長陳佳君升任，新任觀光旅遊局長由資深媒體人韓育琪接任，原觀光旅遊局長林筱淇調任市府有給職顧問，市府依照「內升外補、重視女性」進行人事調整。

市議會藍、綠陣營對新任勞工局長，咸認為由曾任台中縣勞工處長、台中市勞工局副局長的原文化局長張大春接任，應是很到位的安排，因張大春可說是「接什麼、像什麼」；他警官學校畢業後，從前台中縣長廖了以隨扈開始，公部門歷經豐沛歷練。

新任文化局長由原新聞局副局長陳佳君升任。(台中市政府提供)

新任文化局長由新聞局長副局長陳佳君升任，曾任台中縣、市文化局科長、文化部文化資產局秘書室主任、簡任研究員，長期在文化部門服務，深受文化界肯定。對原市區的藍、綠議員較為陌生，她於前台中縣政府時代，洪慶峰擔任文化局長時，她就時任科長。

新任觀光旅遊局長由台中資深媒體人韓育琪接任，韓局長曾任電台節目主持人、廣播新聞主播，曾協助舉辦2020台灣燈會等國家各大節慶活動；市府舉辦記者會時，她常擔任主持人，對台中的人事時地物及背景熟練，市府想借重她豐沛的行銷經驗與人脈，為台中觀光宣傳再次邁進。

綠營市議員批說，終究「隔行如隔山」，會拿主持棒及行銷經驗，並不見得就適合擔任主管，觀光是台灣未來最大的產業，更是無煙囪工業，仰賴的是觀光專才的學術素養，而非是單靠一張嘴，不見得對盧秀燕有加分。前朝林佳龍的觀旅局長陳盛山就是位不可多得的專才。

新任觀光旅遊局長由資深媒體人韓育琪接任。(台中市政府提供)

藍營市議員認為，市府一級主管應該適才適用，更應尋找各領域學有所長的「專才」，方能與市長發揮互補功能，更應評估其「功能性」與「貢獻度」；萬一無法發揮實質效益與功能性，對市長不僅沒有加分效益，更非市民之福。

(中時 )