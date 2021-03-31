拜登政府將宣布 2 兆美元基礎建設投資計畫，預計為期8年，更傳出公司稅將上調至 28%，讓市場情緒出現波動，加上有「小非農」之稱的美國 ADP 就業報告出爐，受惠於經濟解封，觀光與餐飲類產業恢復，3月數據增加近52萬人，遠優於前值，美股3大期指漲跌不一。美股周三(31日)開盤上漲49.08點、以33,116.04點開出，電動車大廠特斯拉上漲逾2%。

截至台灣時間31日晚間9點35分，道瓊指數上漲83.97點或0.25%、暫報33,150.93點；標普500指數上漲16.52點或0.42%、暫報3,975.07點；那斯達克指數上漲118.08點或0.91%、暫報13,163.47點；費城半導體指數上漲37.01點或1.22%、暫報3,081.56點。

4大科技巨頭開盤齊揚，特斯拉股價上漲15.42美元或2.43%、暫報651.04美元。台積電ADR股價上漲1.22美元或1.06%、暫報116.29美元；聯電ADR股價上漲0.1美元或1.12%、暫報8.99美元。

Cowen分析師Jeffrey Osborne表示，因為物流考量、加州 Fremont廠停產兩天，以及零組件短缺，因此將特斯拉首季電動車出貨預測從17.8萬輛下修至17.2萬輛。Wedbush知名分析師Daniel Ives則是認為，特斯拉2021年Q1交貨量將超過市場預期的17萬輛，並維持特斯拉的股票評級與目標價不變，仍為「中立」與950美元。

美國 3 月 ADP 新增就業數達 51.7 萬人，略低於市場預期的17.6 萬人，至於受到疫情打擊的休閒與餐飲業狀況，則是在這次期間達16.9 萬人，成為各項指標最大貢獻，讓市場預期經濟復甦到來更加接近。

(中時新聞網)