國台辦發言人朱鳳蓮31日表示，有關台灣方面參加冬奧會的問題，真誠歡迎中華台北奧委會派隊參加北京冬奧會、杭州亞運會等一系列賽事，並稱，也會為參加奧運會的台灣地區運動員提供疫苗。陸委會回應，疫情指揮中心之前已經表示，因參加奧運等出國比賽的選手，已列為公費疫苗優先接種對象，都會在台灣先接種再赴當地，讓選手平安健康的參賽。

朱鳳蓮表示，有關台灣方面參加冬奧會的問題，強調三點，第一，真誠歡迎中華台北奧委會派隊參加北京冬奧會、杭州亞運會等一系列賽事；第二，願意在規則允許范圍之內為台灣地區運動員參賽和移地訓練提供便利；第三，關於台灣運動員接種疫苗的安排，中國奧委會與國際奧委會合作，為東京奧運會和北京冬奧會兩屆奧運會參賽者提供疫苗，這個計劃包括參加奧運會的台灣地區運動員，我們願意盡最大努力提供相關協助。

陸委會回應，已注意到國際上對於參與北京冬奧的各種意見，政府將持續關注，目前相關機關尚未就此議題進行討論。有關台灣運動員參加國際賽事，疫情指揮中心之前已經表示，因參加奧運等出國比賽的選手，已列為公費疫苗優先接種對象，都會在台灣先接種再赴當地，讓選手平安健康的參賽。並稱，近期媒體報導，部分參加今年7月東京奧運的選手，已完成接種，體育署也已有分階段讓教練等相關人員接種的完整規劃，相信國內選手未來至其他地方參賽，也會依照這樣的安排來處理。

(中時 )