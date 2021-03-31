美國空軍宣布，位於佛羅里達州的汀道爾空軍基地（Tyndall AFB），已確定獲選為3個F-35戰機中隊的新家。這也代表因颶風而離鄉背井的數十架F-22「猛禽」戰機，恐怕無法重歸故里，得繼續尋找其他能做為永久駐地的基地。

根據美國空軍空戰司令部（ACC）聲明稿，2018年颶風麥可（Hurricane Michael）重創汀道爾基地，反而讓空軍有機會為F-35量身打造新基地設施。且該基地鄰近「聯合灣岸綜合靶場」（Joint Gulf Range Complex），即墨西哥灣上範圍約13萬平方英里（約33.6萬平方公里）的訓練空域，是美國為數不多能支撐大規模空戰訓練的重要場地，將讓F-35更迅速完成訓練與戰備。

第325戰機聯隊指揮官莫茲里上校（Greg Moseley）表示，新中隊的首架F-35將於2023年9月抵達汀道爾基地，3個中隊總計將包含72架F-35，在獲得完整作戰認證後會全數歸於第325戰機聯隊旗下。3個中隊的飛行員、後勤官兵、相關文官和軍眷，將讓該基地人口增加超過5000人。美國空軍預計在5至7年內為汀道爾基地花費約50億美元（約新台幣1420億元），以重建遭颶風毀損的基礎設施，並打造適合F-35運作的環境。

《空軍時報》（Air Force Times）指出，原本駐防汀道爾基地的F-22，在風災後暫時移駐同樣位於佛州的艾格林空軍基地（Eglin AFB），雖然偶爾會返回汀道爾接受維護，但今仍不確定下一個永久駐地將落腳何處。第325戰機聯隊發言人強生上尉（Sarah Johnson）表示，F-22可能繼續維持目前在佛州的運作模式，也可能遷移到維吉尼亞州的朗里－尤斯提斯聯合空軍基地（Joint Base Langley-Eustis）。前空戰司令部司令霍姆斯上將（Mike Holmes）先前曾表示，空軍「還不急著做出決定」。

(中時新聞網)