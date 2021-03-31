台電位在台南鹽田太陽光電場今日(31)舉辦啟用典禮，其裝置容量150MW(15萬瓩)，是全台最大光電場，放在全世界也可排名第46。完工後每年可發逾2億度綠電，提供超過5萬家庭全年用電。

台南鹽田太陽光電場啟用典禮冠蓋雲集，行政院院長蘇貞昌、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮、台南市長黃偉哲與台電董事長楊偉甫都出席見證。

台電說明，台南鹽田光電場利用將軍、七股區廢棄的214公頃鹽灘地，投入96.5億元，使用超過48萬片高效率太陽能板，配合在地環境同時以地面和水面光電2種模式，並打設近4萬支預鑄式混凝土基樁。並將光電板架高2.1公尺，發電同時也能保持既有鹽灘地滯洪功能。

其中，從太陽光電版、電纜與通訊纜線、支架、基樁，再到協助將發出電力併入全國電網的變流器及升壓變壓器等設備，全由台灣本土業者製造提供。

台南鹽田光電場去年9月14日就已正式併入電網，今年2月12日發出1億度電，目前每日平均可發出約61.5萬度電，截至30日止，累積發電度數達1.2億度。

(中時 )