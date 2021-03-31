研究：輝瑞疫苗對12至15歲青少年最有效 21:512021/03/31 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據輝瑞與BioNTech 30日公布的最新報告指出，兩家公司共同研發的新冠肺炎疫苗對12至15歲的青少年保護力最顯著，效果甚至超越成人。在近期臨床試驗接種疫苗的青少年，並未發現感染病毒案例，而且也沒有嚴重的副作用。 大洋-KY去年獲利大減 每股虧損0.62元 陳燦堅：已投入變種病毒疫苗研發 (工商 ) #青少年 #輝瑞疫苗 #有效 #BioNTech 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 巴西染疫病故創新高 老人為疫苗排長龍恐打不到 13:402021/03/31 國際 《國際金融》銀行股彈升2％ 歐股逼近歷史高點 09:272021/03/31 財經 英瑞-KY去年每股大虧13.57元 09:562021/03/31 財經 10年期債息飆風再起 美元指數衝93 04:102021/03/31 財經要聞 晶瑞光電31日申請登錄興櫃股票 15:132021/03/31 財經 拜登籲勿鬆懈 避免第四波疫情 04:102021/03/31 全球財經 瑞薩恢復產能 還需3～4個月 04:102021/03/31 全球財經 AZ打太慢 今擴大診所、藥師施打 04:102021/03/31 社會新聞 兩岸新時代》咖啡館最多的城市 不是台北是上海 10:182021/03/31 徵文 《生醫股》保瑞去年EPS10.76元 擬派利4.5元 10:012021/03/31 財經 GDP成長將創1983年來最高 疫情若獲控 美今年經濟大躍進 04:102021/03/31 全球財經 財經熱門新聞 台股萬六恐泡沫快逃？謝金河：這2種股票吹出大泡泡 - 財經 配息拚了 這檔殖利率打趴鴻海 網爆阿土伯要哭了 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 陸官媒轟「紙上造車」 3大電動車倒地 - 財經 1分鐘讀財經》散戶注意！台積電警告：28奈米重複下單供過於求 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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