根據輝瑞與BioNTech 30日公布的最新報告指出，兩家公司共同研發的新冠肺炎疫苗對12至15歲的青少年保護力最顯著，效果甚至超越成人。在近期臨床試驗接種疫苗的青少年，並未發現感染病毒案例，而且也沒有嚴重的副作用。

(工商 )