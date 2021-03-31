SpaceX火箭試射再度失敗 FAA將監督調查過程 21:502021/03/31 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 太空探索科技公司（SpaceX）30日進行「星艦」（Starship）火箭試射，降落時在空中爆炸。美國聯邦航空總署（FAA）表示將監督SpaceX的調查過程。SpaceX執行長穆斯克（Elon Musk）稍後在推特表示，「至少炸出來的洞在正確位置！」 家樂福駁強索294億 公平會啟動調查 馬斯克慘了 SpaceX試飛3次都爆炸 美國會要調查 (工商 ) #SpaceX #火箭 #試射 #FAA #監督 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫源調查報告無結論 譚德塞籲續查實驗室外流理論 03:352021/03/31 國際 座椅脫落致意外 消基會籲「動態檢測以確保安全」 15:132021/03/31 生活 調查局遺失安毒案外案 調查官上千萬可疑財產遭收押 12:302021/03/31 社會 為提升兒少網路安全 Google從政策面與教育面著手 16:342021/03/31 科技 《國際金融》德銀CEO放棄監督投資銀行業務 10:182021/03/30 財經 NBA》不後悔交易哈登 火箭總管史東：再來一次仍會這麼做 11:212021/03/30 體育 陳時中：部內調查有7成民眾願意施打AZ疫苗 17:462021/03/30 政治 調查局航基站遺失毒品 調查局：不便說明 12:192021/03/31 社會 永豐生理食鹽水酸鹼值不符規定 35批全下架 19:122021/03/31 健康 調查官財產不明 蔡清祥：檢調偵辦中 會檢討毒品贓證物保管 16:162021/03/31 社會 旺報社評》中國式民主與台灣選舉威權制 19:302021/03/31 旺報社評 財經熱門新聞 台股萬六恐泡沫快逃？謝金河：這2種股票吹出大泡泡 - 財經 配息拚了 這檔殖利率打趴鴻海 網爆阿土伯要哭了 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 台股恐泡沫金融還能存股嗎 專家7字曝買點 - 財經 1分鐘讀財經》散戶注意！台積電警告：28奈米重複下單供過於求 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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