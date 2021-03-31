太空探索科技公司（SpaceX）30日進行「星艦」（Starship）火箭試射，降落時在空中爆炸。美國聯邦航空總署（FAA）表示將監督SpaceX的調查過程。SpaceX執行長穆斯克（Elon Musk）稍後在推特表示，「至少炸出來的洞在正確位置！」

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(工商 )

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