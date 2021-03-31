蟑螂生命力頑強，在地球上已存在數千萬年，其可怕的外表與攜帶的病菌，讓家家戶戶都懼怕不已。一名網紅拿蟑螂做實驗，將蟑螂綁在CD上，接著播放CD，讓蟑螂原地旋轉1萬圈，想知道蟑螂會不會頭暈，沒想到結局卻出乎意料。

大陸網紅好奇五先生日前上傳影片「實驗：讓一隻蟑螂轉一萬圈，它會頭暈嗎？」，想知道蟑螂事後的反應，會不會嘔吐、頭暈。他先將CD放在轉速200至1600轉的轉盤上，接著使用透明膠帶將蟑螂固定在CD正中央，然後播放CD 20分鐘，只見可憐的蟑螂就這樣跟著CD轉了1萬多圈。

CD停止播放後，好奇五先生才剛撕開膠帶，就見到蟑螂鬍鬚與腳開始抖動，確認蟑螂還活著。他接著將蟑螂放回籠子內，只見蟑螂不論是活動力或方向感，都與「上車」之前沒有不同，幾乎不受影響，直呼「牛逼」。

好奇五先生表示，其實這個實驗他2年前就做過，也放上影片，但遭到檢舉，被站方以「虐待動物」為由下架影片。他抱屈表示，蟑螂在過程中沒有受到任何傷害，也認為這部影片具有實驗意義，無奈影片還是遭下架。

網友看完紛紛留言：「我第一次這麼同情蟑螂」、「蟑螂：我可能不是人 但你是真的狗」、「小強內心表示，還好自己提前上廁所了」、「CD播放機好可憐...」、「在這充滿音樂的旋轉舞廳上，我找到了屬於我生命的意義了—某美洲大蠊」、「蟑螂今晚夠high的了」、「不愧是地球上最頑強的生命」。

實驗：讓一隻蟑螂轉一萬圈，它會頭暈嗎？(影音取自YouTube/好奇五先生)

(中時新聞網)