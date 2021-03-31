白牌司機為搶客狂毆小黃司機 嗆民眾：誰敢搭他車就打誰

桃園埔心火車站今（31）日發生1起白牌司機與小黃司機為爭搶客人、大打出手事件，起因疑似是白牌司機不滿原本要載的客人被對方搶走，一怒之下上前理論、飆罵，最後拉扯毆打，過程中他還對周圍民眾嗆說「不論男女，誰敢搭小黃的車就打誰」，讓附近民眾嚇傻，而全程全被1位民眾錄下影片。

1名網友在桃園埔心火車站直擊，2名計程車司機為了爭搶客人，竟大打出手起來，而且其中1名司機還是開白牌計程車（違法執業的計程車），他拍攝的影片中，在車站外的紅線上停了2輛計程車，司機則在外頭互嗆、拉扯起來，其中白牌司機對路邊的學生說不可以搭小黃計程車，「誰搭就打誰」，讓現在民眾嚇呆，民眾紛紛站在遠處觀望。

原PO則說，事件起因疑似是白牌司機原本的客人被小黃司機搶走，惱羞成怒之下走下車嗆對方，還對周圍民眾說不論男女，誰只要搭小黃就會打誰，甚至不斷朝小黃司機飆罵髒話。

許多網友則留言罵說白牌司機太過囂張，「白牌車就乖乖的跑吧，公然與小黃吵，鬧到警局也撈不到好處」、「明知道自己沒理卻硬要去爭，不知道到底在爭什麼？爭那10萬的罰單嗎？哈哈」、「沒事，習慣就好，跑白牌的不一定就是壞人，跑小黃也不一定就是好人」、「這二台是否都逆向？」

(中時新聞網)