福原愛和江宏傑婚變風波至今仍未平息，今（31日）更爆出她約會的「橫濱大谷翔平」，其實是有婦之夫，整起事件根本是雙不倫，據悉，福原愛對此相當崩潰，因為男方騙她是單身，現福原愛友人也跳出來曝夫妻倆離婚進度。

據《週刊文春》報導，福原愛友人透露，她現在最擔心的就是在台灣的孩子，原本希望在兒子4月生日前返回台灣，並聘請律師進行離婚協議，但怕回台灣會被媒體包圍，加上隔離問題，所以還無法決定何時回來。

其實，兩人在婚變前，就為了孩子要待在台灣還是日本受教育有分歧，這次江宏傑也明確告訴福原愛，「不會把孩子交給她」，雙方關係仍陷入膠著。福原愛1月回到日本後，因煩心事太多，找了神似MLB好手大谷翔平的高帥男去橫濱散心。

當時高帥男堅稱沒有女友，不過現卻被《週刊文春》爆料他早已婚，夫妻倆從大學時代開始交往，高帥男更在媒體訪問前，先打電話跟福原愛解釋目前和妻子是分居狀態，據悉，福原愛得知男方已婚後相當崩潰，現在處於誰都無法相信的狀態，整個人十分憔悴。

而在婚變後，江宏傑一家始終低調，他也正常錄影工作，偶爾在社群網站PO出孩子的照片，之前全家人更陪著福原愛母親現身機場，護送她搭機回到日本，也讓日本網友幾乎一面倒批評福原愛。

(中時新聞網)