水情嚴峻 高雄1日起工業節水7％ 22:002021/03/31 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄1日起工業節水7％。（圖／取自水利署網站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於近日南部降雨偏少，河川川流量降低，造成自來水取水困難，旱災中央應變中心宣布，從4月1日起，高雄地區減量供水橙燈比照嘉義及臺南以工業用水戶節水7％及非工業用水戶節水10％，由台水公司逐週抄表查核，落實節水管控作業，確保於達成節水目標下，維持穩定供水。 經濟部表示，因近日高屏溪流量已低於每秒4.8噸，連江地區東莒已由國軍展開載水支援，故4月1日起高雄地區水情燈號由減壓供水黃燈轉為減量供水橙燈，連江地區由水情提醒綠燈轉為減壓供水黃燈。 王之道／政府的腦袋急需超前部署 日本2月工業生產月跌2.1％ 車用晶片缺貨是主因 (工商 ) #節水 #工業 #高雄 #減量供水 #橙燈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 江啟臣批民進黨因應水情：農民成代罪羔羊 政府只顧宣傳超前部署 15:142021/03/31 政治 疫情趨緩 5月報稅恢復1個月 04:102021/03/31 社會新聞 清明提早掃墓火警多 中市消防局籲不燒雜草 16:322021/03/31 社會 下雨不到10毫米 中部水庫進賬不大 水利署長：急開發替代水源 13:092021/03/31 生活 苗栗水庫大掃除 國軍出擊清淤抗旱 04:102021/03/31 地方新聞 與逃亡貪檢收賄 高雄名律師二審維持8年刑度 12:422021/03/31 社會 《國際經濟》韓2月工業生產月增4.3％ 創8個月最大增幅 09:102021/03/31 財經 國慶煙火回歸高雄 掀訂房熱潮 04:102021/03/31 地方新聞 全球新冠疫情達高峰 單日確診數增15％ 歐美仍為流行區 14:182021/03/31 生活 暢遊高雄 台灣高鐵、WeMo Scooter合推交通聯票 14:502021/03/31 財經 《國際經濟》日2月工業生產月減2.1％ 景氣敲起喪鐘 09:442021/03/31 財經 財經熱門新聞 台股萬六恐泡沫快逃？謝金河：這2種股票吹出大泡泡 - 財經 配息拚了 這檔殖利率打趴鴻海 網爆阿土伯要哭了 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 台股恐泡沫金融還能存股嗎 專家7字曝買點 - 財經 1分鐘讀財經》散戶注意！台積電警告：28奈米重複下單供過於求 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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