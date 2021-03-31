由於近日南部降雨偏少，河川川流量降低，造成自來水取水困難，旱災中央應變中心宣布，從4月1日起，高雄地區減量供水橙燈比照嘉義及臺南以工業用水戶節水7％及非工業用水戶節水10％，由台水公司逐週抄表查核，落實節水管控作業，確保於達成節水目標下，維持穩定供水。

經濟部表示，因近日高屏溪流量已低於每秒4.8噸，連江地區東莒已由國軍展開載水支援，故4月1日起高雄地區水情燈號由減壓供水黃燈轉為減量供水橙燈，連江地區由水情提醒綠燈轉為減壓供水黃燈。

(工商 )