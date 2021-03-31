去年受疫情影響停辦一年的台南市新化區農會農業旅遊，在民眾催促下，今年終於再度舉辦，而且活動內容更精彩，逛老街、採鳳梨、中興大學樹蔭下喝手沖咖啡，有吃有玩還有伴手禮可拿，「新化輕旅‧心旅」4月24日登場，明天（4月1日）開始報名。

新化區農會總幹事林侑融表示，這幾年農會舉辦的農業旅遊，受到廣大遊客喜愛，去年因爲疫情停辦，但今年國旅大爆發，農會接到不少電話詢問，為了幫助農民行銷鳳梨，今年農業旅遊4月24日登場，帶遊客下田體驗採收鳳梨的樂趣，更希望藉此讓民眾了解農民的辛苦。

此外，為了讓遊客更認識新化，也會帶領大家逛新化老街，看看百年米店和文創商店，還有巴洛克風格的老街，並且與在地店家合作，將竹筍、鳳梨、地瓜、橄欖和麻油新化5寶融入餐食讓遊客品嘗。

新化區農會「新化輕旅‧心旅」4月24日登場，4月1日開始報名。（新化區農會提供／劉秀芬台南傳真）

新化區農會「新化輕旅‧心旅」4月24日登場，4月1日開始報名。（新化區農會提供／劉秀芬台南傳真）

今年活動特別把場域拉到中興林場，以大自然為教室，請出職人教手沖咖啡，搭配新化農會的鳳梨酥，希望遊客用緩慢悠閒的心情享受不一樣的味覺記憶。

台南青農聯誼會新化分會去年12月成立，為幫助青農行銷，提供更多銷售管道，從4月開始，每月第2和第4個星期六將在新化農會大門前推出小農市集，讓消費者可以吃到無毒新鮮在地蔬果。

新化區農會「新化輕旅‧心旅」名額只有30個，只接受網路報名，要搶要快，報名網址https：／／www.beclass.com／rid=24462936059405101af0。

(中時 )