《南巫》是導演張吉安的第一部長片，榮獲金馬獎最佳新導演獎，因此引起許多影迷與觀眾的矚目。其中，曾經在蔡明亮《黑眼圈》展現精湛演技的大馬劇場明星蔡寶珠，在《南巫》中飾演了一名為子報仇而對鄰居下降頭的媽媽。

起因是張吉安的父親為了驅趕跑來家中的眼鏡蛇，卻不小心砸破了鄰居家的木門，引起紛爭，張父拿了錢給鄰居去買門板，沒想到騎車出去的鄰居卻被貨車輾過身首異處，飾演鄰居的媽媽的蔡寶珠，悲憤交加的情況下暗中對張吉安的父親下降頭，而引發《南巫》電影中的一連串故事情節。

電影中蔡寶珠氣場強大，即使在人群中都可以感受到她的怨念，其中一場她抱著無頭屍身的兒子，悲傷的感覺由心而生，同時她跟巫師一起作法時，她演出皮影戲的身段也是極盡美麗與哀愁於一身。許多觀眾更認為蔡寶珠值得一座金馬影后的獎項，導演對她也是讚譽有加：「她都是一鏡到底的戲，如果不是劇場底子深厚，很難能夠撐起場面！」

但是談起自己父親被下降頭的童年往事，張吉安雖然秉持一貫尊重各方神祇卻不願迷信的理念，至今仍無法解釋為何父親會從嘴巴中吐出鐵釘。在拍片時，張吉安的父親拿給他一些符紙，只要遇到下雨的天氣時，劇組人員就會請導演趕緊做法，說也奇怪，只要將他父親的符紙燒好念完咒語，天氣馬上就放晴了。張吉安也笑稱：「自己第一次拍片幾乎什麼功夫都要會，連田伯爺在田裡跳舞時編紮的稻穗也都是我親手一個一個做好的！」

在《南巫》片頭的第一場戲就是皮影戲，同時演出皮影戲時也搭配了咒語的演唱，不過皮影戲師傅對於咒語的部分也非常緊張，認為這是有法力的效應，為此張吉安也順從當地人的做法，特別做了四場法事來祭神，希望一切都能平平安安。該片1日在台上映。

(中時 )