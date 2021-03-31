去年年終購物季美國疫情惡化，但運動服飾品牌露露檸檬（Lululemon）依舊靠直銷及線上商店抵擋衝擊，成功推動上季（今年1月底止）營收、獲利雙雙成長。
露露檸檬30日公布上季營收年增24％至17億美元，其中超過50％來自直銷，比重大於前一年同期的33％。包括開店超過1年的實體店鋪及線上商店在內，上季同店銷售成長21％。
回顧去年底美國疫情惡化，各地再度實施社交距離限制。露露檸檬高層當時曾擔心年終購物季業績受到影響，沒想到上季及去年度（今年1月底止）表現都優於預期。
(工商 )
去年年終購物季美國疫情惡化，但運動服飾品牌露露檸檬（Lululemon）依舊靠直銷及線上商店抵擋衝擊，成功推動上季（今年1月底止）營收、獲利雙雙成長。
露露檸檬30日公布上季營收年增24％至17億美元，其中超過50％來自直銷，比重大於前一年同期的33％。包括開店超過1年的實體店鋪及線上商店在內，上季同店銷售成長21％。
回顧去年底美國疫情惡化，各地再度實施社交距離限制。露露檸檬高層當時曾擔心年終購物季業績受到影響，沒想到上季及去年度（今年1月底止）表現都優於預期。
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