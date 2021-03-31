馬國央行樂觀看復甦 今年經濟成長率上看7.5％ 22:202021/03/31 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞央行31日表示，該國經濟今年可望反彈復甦，國內生產毛額（GDP）成長率預估年中可望恢復至疫情前水平，主因在於外部需求改善、投資與生產活動恢復與政府政策支持等。該央行最新預估，馬國2021年經濟將成長6％～7.5％。 《國際經濟》歐元區三月通膨再飆升1.3％ 符合預期 《國際經濟》英國上季GDP成長1.3％ 優預期 (工商 ) #馬國央行 #GDP #馬來西亞 #經濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電機股》勤美去年擬配息1.03元 今年獲利拚倍增 10:352021/03/31 財經 小非農揭樂觀情緒 美股4大指數齊揚 特斯拉漲逾2％ 21:442021/03/31 財經 歐元區3月份通膨率急升 歐洲央行憂將難控制 19:432021/03/31 財經 《國際經濟》經濟前景俏 美3月消費者信心創疫情爆發來新高 11:262021/03/31 財經 《國際經濟》需求高漲＋貸款利率超低 美房價漲幅創15年新高 12:512021/03/31 財經 彰化銀行：今年衝刺獲利 放款成長5～6％為目標 20:102021/03/31 財經 《商情》經濟復甦趨緩 日本期膠回跌 10:182021/03/31 財經 股債市都樂觀 富邦人壽力拚今年再賺600億 15:472021/03/31 財經 《鋼鐵股》中鴻鋼價連漲 Q1獲利看增 12:512021/03/31 財經 《國際金融》美元兌日圓刷新1年高點 年底上看113 10:352021/03/31 財經 《科技》NB面板出貨量 Q1再戰高、全年看增1成 14:502021/03/31 財經 財經熱門新聞 台股萬六恐泡沫快逃？謝金河：這2種股票吹出大泡泡 - 財經 配息拚了 這檔殖利率打趴鴻海 網爆阿土伯要哭了 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 陸官媒轟「紙上造車」 3大電動車倒地 - 財經 1分鐘讀財經》散戶注意！台積電警告：28奈米重複下單供過於求 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。