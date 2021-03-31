馬來西亞央行31日表示，該國經濟今年可望反彈復甦，國內生產毛額（GDP）成長率預估年中可望恢復至疫情前水平，主因在於外部需求改善、投資與生產活動恢復與政府政策支持等。該央行最新預估，馬國2021年經濟將成長6％～7.5％。

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(工商 )

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