外貿協會接受國貿局委託，舉辦「全球機械線上採購大會」31日登場，吸引美國工具機龍頭大廠Haas Automation、東台及上銀等總計44個國家、230家廠商報名參加，舉辦近1千場洽談會。貿協董事長黃志芳表示，洽談會滿場，4月27日將加開一場洽談會，以滿足買主的採購需求。

黃志芳致詞指出，去年第四季起，景氣逐漸恢復，今年1、2月不論是機械業或是工具機業出口都大幅成長，機械業成長比去年、前年都成長二成多。業者反映，現在訂單滿滿，產能都排到下半年，景氣熱度也可以從採購大會的盛況，可感受得到。

貿協指出，世界各國開始施打疫苗、重啟經濟重啟，各國政府開始重視且建立「自主供應鏈」，為搭上這波對設備業有利的機會，貿協31日在機械業大本營台中舉辦全球機械線上採購大會。吸引44國205家買主報名參加，具有指標性的美國工具機領導廠商Haas Automation、阿爾及利亞機械設備指標代理商DPA及設備進口商Sarl Klein Fab等廠商，台灣有上銀、東台、高明、銓寶、慶鴻、天崗、大康織機及大光長榮等199家廠商參加，洽談場次近960場。

貿協表示，這次全球機械線上採購大會，海外買主報名相當踴躍，以阿爾及利亞、埃及、奈及利亞、哈薩克等新興市場為主，其次是印度、孟加拉、菲律賓、越南等新南向市場，營業額逾1億美元買主有11家。主要採購品項最大宗是工具機，其次是橡塑膠加工機械、食品包裝機械、機械零組件、木工機械、紡織機械、食品加工機械及製鞋機械等設備。台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲受邀出席表示，去年是台灣工具機出口低潮期，但工具機及零組件業訂單從去年11月起大量湧入，今年第一、二季訂單年成長三成以上，下半年訂單看疫苗效果是否穩定，如果有效，今年台灣工具機出口值達新台幣1,500～1,800億元，可回到2019年水準。

(工商 )