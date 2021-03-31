由台中市政府主導推動台中水湳再生水廠，預定2023年啟用，每日供應1萬噸的再生水，台中市政府31日與中科管理局、友達光電、聯豐精密及亞東工業氣體，共同簽訂用水契約。

其中，供應友達每日再生水9,400噸；另聯豐及亞東每日再生水各300噸。對於最新水情，友達董事長彭双浪表示，萬一今年5、6月沒有大量降雨，還不會對公司6月底前的營運有所影響。

因應近年氣候異常，台中市政府力推水資源回收再利用，繼「福田再生水示範案」後，「水湳水資源中心放流水回收再利用計畫」，興建再生水廠與管線設備，預計2023年完工啟用，每日約1萬噸再生水，供應中科廠商使用。

在經濟部水利署長賴建信見證下，台中市長盧秀燕31日與中科管理局長許茂新、中科廠商的友達董事長彭双浪、聯豐精密及亞東工業氣體大廠代表，共同簽訂用水契約。

盧秀燕透露，去年推動「福田放流水回收再利用計畫」，與台中港務分公司及中龍鋼鐵公司簽訂用水契約，這次再推動「水湳水資源中心放流水回收再利用計畫」，鼓勵中科企業使用再生水。

彭双浪指出，公司廠內用水，早已做分級用水，廢水回收率可達到95％以上，再生水質經檢驗後，符合公司製程用水要求。以公司用水量為例，每日需補充新水3萬噸，若2023年每日9,400噸再生水加入後，不只可降低公司對自來水的依賴度，未來水量供應，也會更穩定，沒有供水不足的疑慮。

彭双浪強調，友達與水車業者與水權單位都已簽約，但水車載水，除要找水源及付出運送成本外，對當地交通也有影響，友達的水車載水方案，只是「備而不用」，因此，公司還沒有真正用水車載水，反而是致力於節水率的提升。

台中水湳再生水廠，每噸（度）再生水價，原18元，經中科管理局補助園區管線費用後，每度價格只要15元，高於自來水每度逾9元。不過，彭双浪以製程順暢度來說，公司沒有水，就沒辦法生產，若使用水車載水，每噸價格500元，兩者相較，再生水價格便宜非常多。

友達廠區目前一滴水使用七次，未來公司可降低對自來水的依賴度，若再生水可做到分級使用，他認為，再生水是很好的補充水源。台中市水利局長范世億說，再生水廠與管線設備建設總經費約5.3億元，該案屬於興建移轉營運（BTO），已獲內政部營建署核定，預定今年底招商選定營運商。

(工商 )