好萊塢A咖巨星對改變他們人生的恩人表達深切謝意，送上暖心的房屋翻新工程。這些巨星和房產兄弟（Property Brothers）－朱魯和強納森討論，共同構思設計充滿巧思的客製化空間。巨星陣容包括電影《戀夏500日》的女主角柔伊黛絲香奈 (Zooey Deschanel)打頭陣、賈斯汀哈特雷 (Justin Hartley)、雷恩威爾森 (Rainn Wilson)、愛莉森珍妮 (Allison Janney)等大咖；節目名稱Celebrity IOU的IOU是I owe you的簡寫，意思是「我欠你的」。

這些大明星在工作上演活了螢幕故事裡各式各樣的角色，而這些恩人們則是從他們還尚未出名即陪伴在側的家人或是朋友；節目中，這些大明星展現出最真實的一面，捲起袖子在工地裡和大家一起忙進忙出；只為了給他們的恩人們一個大驚喜-幫房子大變身! 節目裡也曝光許多溫馨感人的小故事，讓人感受到巨星們私下最平實的一面。《房產兄弟：A咖報恩計畫》即將在 4月5日起每週一晚上9點 於TLC 旅遊生活頻道播出。

戀夏500柔伊黛絲香奈以在銀幕上扮演甜美風趣的角色而聞名，在現實生活中她同時也是房產兄弟強納森的女朋友。柔伊和強納森平常就愛在社群平台放閃，在此次更藉節目灑狗糧，一起為恩人的家進行大改造。柔伊要報恩的對象，是她從五歲就認識的閨蜜好友莎拉。她們從幼稚園就開始形影不離，一起過所有重要的節日，比起好友，她們更像姊妹。

為了讓熱愛下廚的莎拉有個完美廚房，本來不喜歡施工噪音和勞力活的柔伊，不只親手打掉牆壁，安裝中島等，幾乎從頭到尾親手參與了莎拉家的每一個改造工程，也意外發現她和男友強納森品味一致，會因為一起完成了某個角落而相視開心大笑…強納森看著女友柔伊捲起袖子趴在地上為好友的新家鋪起地板，忍不住佩服起來，也認為這次房屋改造也是交往以來，他們倆做過最浪漫的事了。

曾獲七座艾美獎及一1座奧斯卡獎的影后愛莉森‧珍妮也現身本季《 房產兄弟：A咖報恩計畫》只為了報答好友恩情，希望房產兄弟能一起幫好友居家大造。愛莉森‧珍妮要報答的對象為她工作了20年的助理伊拉娜，愛莉森在幾年前失去了弟弟，接著伊拉娜的姊妹也因為癌症離世，兩人一起走過經痛失親人的人生起伏，對愛莉森來說伊拉娜不只是助理而是家人。愛莉森委託房產兄弟改造的是伊拉娜的廚房，伊拉娜常在她的小廚房幫愛莉森辦過許多派對，所以愛莉森開玩笑的說，「我總是在這裡派對，所以，這次的改造其實是為了我自己。」

房產兄弟提出了大膽的設計計畫：將客廳和廚房交換，設置開放的美酒主題牆，透視壁爐等。愛莉森在拆除房屋時，身著鮮紅色的晚禮服搭配工作靴，手揮大錘大展身手、十分舒壓；經過巧手改造的格局變得明亮開放，視野也變得開闊，伊拉娜的新廚房除了能滿足宴客時的各種需求，同時也具備每日居家生活的功能性，屋裡老舊的裝飾經過整理後也能煥然一新。4月5日起每週一晚間9點《房產兄弟 ： A咖報恩計畫》TLC旅遊生活頻道播出。

(中時 )