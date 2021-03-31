女網友將該名汽車業務的簡訊內容發出，並表示這讓她感到相當不舒服。(圖擷取自爆怨2公社)

一名女網友抱怨，日前她打算換新車，看車時留下了地址電話，對方說要做客戶資料，沒想到當天下午該名業務竟然按門鈴拜訪，更扯的是還連續2天，事後又不死心傳了簡訊執意要聯絡她，讓她感到相當憤怒，認為對方幾乎是騷擾，一點也不尊重自己，「員工教育是怎麼教的？真的很反感」。

女網友在臉書社團爆怨2公社上發文表示，日前她看了兩家不同廠牌的車，其中一家的業務要她留下基本資訊，說是要做客戶資料，她便不疑有他的配合填寫，沒想到返家後沒多久聽到門鈴聲響起，原來是上午的汽車業務，尋著地址找到她，並表示有釋出優惠想要通知，這時她內心感到不太舒服，「我留資料不是讓你連電話通知都沒有，就直接來家裡欸！」

拒絕對方後，原PO告知若有需要會另外聯繫，沒想到對方還是不死心，隔天傳簡訊告知，「我到府上按門鈴不在家，原本想跟您討論一下車輛月底優惠方案」，讓她瞬間氣炸，明明已清楚拒絕對方，竟然還敢再登門拜訪，讓她相當不舒服，「我知道當業務有業績壓力很辛苦，我自己也是業務，我非常能理解！但，你知道你的行為我已經可以報警了嗎？這是騷擾好嗎？」

相當困擾的原PO直說該公司員工教育有待加強，更說這樣的她相當反感及不舒服，貼文發出後不少網友也認為這樣的行為不妥，「現代人注重隱私，跟以前人不一樣，以前人會覺得親切，有誠意，現代人只會覺得騷擾！這業務該跟進時代了」、「這種直接封鎖，絕對不會跟他買」、「電話沒有聯絡直接跑來也太可怕了，讓人感到壓力」、「根本反效果」。

(中時新聞網)