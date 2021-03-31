隨著全球晶片短缺衝擊車廠和電子消費產業，充分體現台灣的重要性，也凸顯出在晶片上對台灣的依賴，因此各國政府紛紛透過補貼來促進當地半導體產業；據外媒透露，印度政府同樣也透過補貼的方式，提供逾10億美元的現金獎勵，利誘半導體企業來印度設廠。

根據《路透社》報導，印度某位政府官員透露，印度政府將提供逾10億美元的現金獎勵，給將在印度設廠的半導體公司，並保證印度政府會是買家，且強制要求當地企業購買本地自產的晶片，並將本地的晶片指定為用於閉路電視攝影機，到5G設備的「可靠來源」。

此外，一名政府消息人士透露，如何實施尚未確定，政府也要求當地企業就此事提出相關意見；還有汽車業消息人士稱，印度科技部官員在今年初時，會見印度汽車製造商協會（SIAM）的高管，評估汽車製造商對晶片的需求。

據消息人士透露，印度政府預計將投入50至70億美元興建晶圓廠，並在2至3年間完成所有的批准。

該報導表示，印度先前曾試著吸引半導體公司來印度設廠，只不過印度不完善的基礎建設、電力供應不穩定、官僚主義和不夠充足的規劃，都讓有興趣的公司望而卻步。

(中時新聞網)