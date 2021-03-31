AXN動作冒險頻道將首次跨國連線亞洲頂級影視娛樂頻道GEM頻道，4月起，每週三晚上9點AXN頻道將帶給觀眾更多如寶石般的「亞洲」動作、警匪、懸疑影集和電影，讓你的觀影視界全面升級。「AXN x GEM 亞洲新視界」全新節目企劃將以「學校警察」為題材的日劇《校園刑警》打頭陣，以校園為題材的日劇向來取材大膽、故事具爭議，像是欺凌、暴行、恐嚇、傷人等常見校園問題，學校警察可以在校內用手銬逮捕學生、用手槍威嚇學生嗎？每每拋出相關議題，都會引起廣泛討論。

《校園刑警》以一個全新角色「學校警察」出發，進入校園以非典型手法解決校內黑暗事件，爽快劇情加上新穎題材，將日劇精髓發揮得淋漓盡致！此劇並由日本演技派兩大巨星「崩潰系男神」藤原龍也、「日本奧斯卡影后」真木陽子攜手主演，分別飾演真誠溫柔的國文老師形象與冷酷的校園刑警，2大顏質與實力兼具的男女主角究竟會擦出甚麼火花，實在令人期待。熱騰騰的《校園刑警》將於4月7號每週三晚上九點將在AXN 67頻道首播，日劇迷們絕對不能錯過。

同時，AXN推出「AXN x GEM 亞洲新視界」企劃，與J’STUDY留日情報雜誌、歪國零食嘴異業合作，讓觀眾防疫時期不用出國在家追日劇，也能擁有置身在日本的全面性感官體驗。與ACD留學情報站《J’STUDY留日情報雜誌》合作推出的「看AXN日劇學日文企劃」，讓你在家放鬆看日劇，輕鬆學日文，享受之餘還不忘增進自己語言能力；與歪國零食嘴聯名打造的限定版「AXN日本追劇零食包」，內有8項日本經典零食，追日劇的同時還能享用日本零食，用一張嘴悠遊日本，名符其實的在家旅行。

AXN 67頻道是亞洲首屈一指的動作及實境冒險頻道，2021年將首次跨國連線亞洲頂級影視娛樂頻道GEM頻道，將注入新活力、增添新色彩，更多如寶石般的亞洲動作、警匪、懸疑影集和電影，勢必為你開啟亞洲新視界、帶來更多全新娛樂體驗。繼去年韓劇《監獄醫生》首播大受好評後，今年AXN 67頻道將為觀眾帶來更多元與更國際化的節目選擇。

4月，AXN 67頻道即將迎來「首部」日劇開播，以題材新穎的《校園刑警》打頭陣，緊接還有日本電影《神劍闖江湖2–京都大火篇》《神劍闖江湖3-傳說的最終篇》接力登場，6月《DIVER 特別臥底組》、7月《我的恐怖妻子》接力播出，多部AXN強檔日劇和電影讓你防疫在家一次追好追滿。日本富士電視台製作播出的火9劇《校園刑警》於今年年初日本富士電視台播出即話題不斷，3月16日才以收視率12.7％ (關西地區)的成績完美收官。

(中時 )