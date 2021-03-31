去年疫情爆發後居家辦公漸成常態，令摩根大通、Salesforce等大型企業辦公室需求銳減，只好將辦公室分租給其他公司，間接壓低商辦租金，使商用房地產市場更加冷清。

摩根大通在曼哈頓下城承租的辦公大樓在今年初發布公告，要將2萬坪辦公空間分租出去，據商用房地產業者第一太平戴維斯（Savills）表示是曼哈頓最大規模的商辦分租案。

無獨有偶，資誠聯合會計師事務所及美國最大評論網站Yelp也徵求企業分租紐約辦公室。Salesforce、優步、富國銀行則是在舊金山招募企業分租辦公室。

房地產業者Newmark紐約地區總裁佛克（David Falk）表示，大企業相繼將辦公室分租讓房東相當頭痛，因為分租租金通常比租金便宜25％，間接壓低整體商辦市場行情。

房地產業者JLL統計，去年紐約及舊金山等昂貴城市的商辦租金下滑17％，全美商辦租金也下滑13％。

(工商 )