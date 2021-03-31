美國總統拜登周三在匹茲堡發表2兆美元基礎建設方案，內容除了修繕道路橋樑等傳統基礎設施計畫，還包括能源轉型對付氣候變遷及加強年長者照護等。為替此龐大工程籌措財源，拜登政府打算加稅，將企業稅率從21％調高到28％。

拜登的財政刺激計畫將分2階段公布，周三亮相的是第1階段名為《重建美好》（Build Back Better）的基礎建設方案，著重在4大範疇，分別為交通運輸；公共用水、醫療、寬頻系統；年長者社區照護；創新研發。

白宮指出，這項為期8年的2兆美元基建計畫，將透過企業稅率上調到28％以及對企業的海外獲利加稅來支應，預計分15年支付。如此一來，無異是將前朝川普政府主張的低稅政策徹底推翻。

第2階段計畫則聚焦軟性基礎設施投資，涵蓋幼兒照護、家庭減稅優惠及其他國內計畫，擬藉由調高富人稅來解決財源問題。

拜登這項野心勃勃的基建方案，包括6,210億美元投入在運輸基礎設施現代化，4,000億美元用於協助照料年長者與失能者，3,000億美元提振製造業，2,130億美元修建及興建平價住宅，1,000億美元擴充寬頻系統。

該計畫要求翻修2萬英里道路，建造50萬座電動車充電站，汰換國內現有鉛管及服務管線，整修老舊校舍，擴建老人和失能者居家照護設施，投資美國本土半導體製造業數十億美元。

拜登同時提議強制提高美國低碳發電的比例，以實現2035年前電網去碳化的目標。

拜登政府新提出的財政刺激方案，不排除支出會擴大到3兆至4兆美元，投資手筆之大可媲美小羅斯福時代推行的「新政」（New Deal），或是與詹森總統的「大社會計劃」（Great Society）相提並論。

不過近年來美國重大基建法案多半在國會卡關，民主共和兩黨在支出規模與如何找財源上爭執不下。尤其拜登想推翻2017年通過的稅改法案，恐怕過不了共和黨這一關。

(工商 )