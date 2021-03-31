亞馬遜投資的英國餐飲外送業者戶戶送（Deliveroo）31日在倫敦進行股票首度公開發行（IPO），交易首日早盤股價一度暴跌30％，估值蒸發逾20億英鎊，顯示投資人對戶戶送的商業模式和法規風險存有疑慮。

戶戶送股價在31日開始交易的頭20分鐘，便由承銷價3.9英鎊重跌至2.75英鎊，讓公司估值陡降逾20億英鎊。

戶戶送日前將IPO價格由原始目標價4.6英鎊，下修至3.9英鎊，也讓公司估值由原先預期的89億英鎊降至76億英鎊（約105億美元）。

戶戶送上市首日表現失色，拖累競爭對手Just Eat Takeaway.com 31日早盤股價下挫1.75％。

包括標準人壽安本集團（Aberdeen Standard Life）與英傑華投資（Aviva Investors）在內的英國多家大型機構投資人，基於戶戶送面臨勞工權益和潛在法規挑戰，恐削弱長期獲利成長，於日前表示無意參與戶戶送IPO。

數百名戶戶送的外送員計劃在下周發動罷工抗議，要求改善薪酬和工作條件。此外，優步（Uber）2月在英國的官司敗訴後，同意提高英國駕駛福利，部分分析師表示，戶戶送可能被迫跟進。

CMC Markets首席市場分析師修森（Michael Hewson）31日在研究報告中指出，「對於初期激起市場熱切討論的上市案而言，這無疑是令人失望的結果。不過近期戶戶送的多家美國同業股價疲軟，似乎讓該產業遜色許多。」

新冠肺炎疫苗開始接種點燃重啟經濟希望，民眾可望再度外出用餐，打擊餐飲外送業者股價表現。根據FactSet數據，DoorDash 2021年迄今股價累計下挫8.5％，Just Eat Takeaway.com跌幅更深達21.3％。

戶戶送2013年創立至今尚未有獲利，2020年虧損2.44億英鎊，不過拜英國封鎖令所賜，營收勁升54％。

(工商 )